    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2026)

    Финансы
    • 28 февраля, 2026
    • 09:25
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    72,87

    2,09

    12,02

    WTI (долл/барр)

    67,02

    1,70

    9,60

    Золото (доллар/унция)

    5 247,90

    45,00

    906,80

    Индексы

    Dow-Jones

    48 977,92

    -521,28

    914,63

    S&P 500

    6 878,88

    -29,98

    33,38

    Nasdaq

    22 668,21

    -210,17

    -573,78

    Nikkei

    58 850,27

    3,53

    8 510,79

    Dax

    25 284,26

    -4,76

    793,85

    FTSE 100

    10 910,55

    63,85

    979,17

    CAC 40 INDEX

    8 580,75

    -40,18

    431,25

    ShanghaiComposite

    4 166,06

    17,60

    197,22

    BIST 100

    13 717,81

    -160,73

    2 456,29

    RTS

    1 141,13

    3,30

    27,00

    Валюта

    USD/EUR

    1,1812

    0,0000

    0,0067

    GBP/USD

    1,3482

    -0,0016

    0,0009

    USD/JPY

    156,0500

    0,4600

    -0,4000

    USD/RUB

    77,0237

    0,2906

    -1,7263

    USD/TRY

    43,9416

    -0,0178

    0,9854

    USD/CNY

    6,8621

    0,0067

    -0,1269
