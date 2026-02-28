Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2026)
Финансы
- 28 февраля, 2026
- 09:25
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
72,87
|
2,09
|
12,02
|
WTI (долл/барр)
|
67,02
|
1,70
|
9,60
|
Золото (доллар/унция)
|
5 247,90
|
45,00
|
906,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 977,92
|
-521,28
|
914,63
|
S&P 500
|
6 878,88
|
-29,98
|
33,38
|
Nasdaq
|
22 668,21
|
-210,17
|
-573,78
|
Nikkei
|
58 850,27
|
3,53
|
8 510,79
|
Dax
|
25 284,26
|
-4,76
|
793,85
|
FTSE 100
|
10 910,55
|
63,85
|
979,17
|
CAC 40 INDEX
|
8 580,75
|
-40,18
|
431,25
|
ShanghaiComposite
|
4 166,06
|
17,60
|
197,22
|
BIST 100
|
13 717,81
|
-160,73
|
2 456,29
|
RTS
|
1 141,13
|
3,30
|
27,00
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1812
|
0,0000
|
0,0067
|
GBP/USD
|
1,3482
|
-0,0016
|
0,0009
|
USD/JPY
|
156,0500
|
0,4600
|
-0,4000
|
USD/RUB
|
77,0237
|
0,2906
|
-1,7263
|
USD/TRY
|
43,9416
|
-0,0178
|
0,9854
|
USD/CNY
|
6,8621
|
0,0067
|
-0,1269
