    Premyer Liqa: "Neftçi" bu gün Şamaxıda, "Qəbələ" öz meydanında mübarizə aparacaq

    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Neftçi bu gün Şamaxıda, Qəbələ öz meydanında mübarizə aparacaq

    Misli Premyer Liqasında XXII turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Neftçi" "Şamaxı"nın qonağı olacaq.

    Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 14:30-da start götürəcək. "Ağ-qaralar" 30 xalla 7-ci, bölgə təmsilçisi 25 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci qarşılaşmasında "Qəbələ" "Karvan-Yevlax"ı sınağa çəkəcək. Qəbələ şəhər stadionundakı matç saat 17:00-da başlayacaq. Meydan sahibləri 15 xalla 11-ci, qonaqlar 6 xalla 12-ci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XXII tur

    28 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Neftçi"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Kərim Zeynalov, İnqilab Məmmədov

    VAR: Cavid Cəlilov

    AVAR: Pərvin Talıbov

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Qəbələ" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Mirnihat Seyidov, Rövşən Rəcəbov

    VAR: Vüqar Həsənli

    AVAR: Kamran Bayramov

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib.

