Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована

    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 09:12
    Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована

    Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована приказом Министерства экологии и природных ресурсов от 30 декабря 2025 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим создана Ликвидационная комиссия.

    Заявки в связи с кредиторской задолженностью компании должны быть поданы в Комиссию в течение 2 месяцев. По истечении указанного срока заявки рассматриваться не будут.

    операционная компания COP29 Минэкологии
    COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ləğv edilib
    COP29 Azerbaijan Operating Company dissolved

    Последние новости

    09:49

    СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

    Внешняя политика
    09:47

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $65

    Энергетика
    09:46

    На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    09:45

    В поселке Гала перевернулся автомобиль, есть погибший

    Происшествия
    09:40

    В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 января

    Экология
    09:40

    Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого тумана

    Происшествия
    09:38

    В Баку автомобиль сбил насмерть женщину

    Происшествия
    09:36

    На мировых рынках нефть умеренно подорожала

    Энергетика
    09:25

    24-летний юноша скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей