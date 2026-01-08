Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована приказом Министерства экологии и природных ресурсов от 30 декабря 2025 года.

Как сообщает Report, в связи с этим создана Ликвидационная комиссия.

Заявки в связи с кредиторской задолженностью компании должны быть поданы в Комиссию в течение 2 месяцев. По истечении указанного срока заявки рассматриваться не будут.