Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована
Финансы
- 08 января, 2026
- 09:12
Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована приказом Министерства экологии и природных ресурсов от 30 декабря 2025 года.
Как сообщает Report, в связи с этим создана Ликвидационная комиссия.
Заявки в связи с кредиторской задолженностью компании должны быть поданы в Комиссию в течение 2 месяцев. По истечении указанного срока заявки рассматриваться не будут.
