В Гяндже стартовал молодежный чемпионат Азербайджана по борьбе

В Гяндже стартовал чемпионат Азербайджана U-20 по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии, организованном в Гянджинском дворце спорта, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители спортивного сообщества и известные представители борьбы.

Стартовавший сегодня чемпионат продлится до 7 февраля.

Отметим, что 8 февраля состоится первенство страны U-15 и U-17 по женской борьбе, а 9-13 февраля- чемпионат Азербайджана U-17 по греко-римской и вольной борьбе. Встречи будут стартовать ежедневно в 10:00.