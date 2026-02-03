İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Gəncədə güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 03 fevral, 2026
    • 14:29
    Gəncədə güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Gəncədə yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və Azərbaycan güləşinin tanınmış simaları iştirak ediblər.

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı bu gün start götürüb. Yarış fevralın 7-dək davam edəcək.

    Qeyd edək ki, fevralın 8-də qadın güləşi üzrə U-15 və U-17 ölkə birinciliyi, həmçinin 9-13 fevralda eyni məkanda yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı da baş tutacaq. Görüşlər hər gün 10:00-da start götürəcək.

    güləş Gəncə Açılış mərasimi Gəncə İdman Sarayı Fərid Qayıbov

    Son xəbərlər

    14:49

    Norveçdə vəliəhd şahzadənin oğlunun məhkəməsi başlayıb

    Digər ölkələr
    14:48

    Azərbaycanda "Samsung Internet" brauzerinin payı 45 % azalıb

    İKT
    14:48

    "X" sosial şəbəkəsinin Parisdəki ofislərində axtarışlar aparılır

    Digər ölkələr
    14:32

    "Atletiko" daha bir futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    14:29
    Foto

    Gəncədə güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    14:21

    AFFA rəsmisi: "2026/2027 mövsümündə lisenziya üçün müraciət edən klubların sayı 54-ə çatıb"

    Futbol
    14:08

    Azərbaycanlı boks hakimi Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında ədaləti qoruyacaq

    Fərdi
    14:00

    İqor Ponomaryov: "Çempionatın sonuna kimi "Sabah"la "Qarabağ" arasında maraqlı mübarizənin şahidi olacağıq"

    Futbol
    13:48

    Mark Rütte Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti