Азербайджан и Мексика обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, обсуждения состоялись во время встречи председателя агентства Фуада Нагиева с послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Посол сообщила об организации ознакомительного визита в Мексику для представителей туристической индустрии Азербайджана и пригласила Ф.Нагиева принять участие в Tianguis Turistico Mexico 2026 - одной из крупнейших и престижных выставок латиноамериканского региона, которая пройдет 27-30 апреля в Акапулько.

Нагиев, в свою очередь, отметил, что азербайджанская сторона готова к проведению ознакомительного визита в Азербайджан ведущих блогеров и представителей медиа Мексики.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в рамках ООН по туризму и других международных организаций.