Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди "продал страну"

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 15:31
    Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди продал страну

    Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди заявил, что индийский премьер Нарендра Моди "продал страну", договорившись о торговой сделке с США на невыгодных для Нью-Дели условиях.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на индийские СМИ.

    Отмечается, что подобная реакция Ганди была вызвана индийско-американским торговым соглашением, достигнутым 2 февраля. По мнению оппозиционера, соглашение в такой форме является уступкой Индии.

    "Нарендра Моди только что пренебрег нашей упорной работой над торговым соглашением, потому что он уступил. Он продал страну", - сказал Ганди.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения. "Мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в соответствии с которой США снизят пошлины с 25% до 18%. Индия со своей стороны будет двигаться к снижению пошлин и нетарифных барьеров в отношении США до нуля", - отметил он.

    Индия также нарастит закупки у США, в частности, в таких сферах, как энергоресурсы, сельское хозяйство, оборона.

    Кроме этого, ожидается, что США полностью отменяет дополнительные пошлины в 25%, введенные ими в августе 2025 года за покупку Индией российской нефти.

    Индия США торговая сделка нефть таможенные пошлины тарифы Рахул Ганди Нарендра Моди
    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:01
    Фото

    Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Азербайджан и Мексика обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

    Туризм
    15:34

    В SOCAR открылась Академия операционных технологий

    Энергетика
    15:31

    Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди "продал страну"

    Другие страны
    15:23

    55 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО Regional

    Финансы
    15:20

    Доля браузера Samsung Internet в Азербайджане снизилась на 45%

    ИКТ
    14:58

    В РФ заявили, что ОПЕК+ ждут постепенного роста мирового спроса на нефть с марта

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    В Гяндже стартовал молодежный чемпионат Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    14:49

    ЛЭП Армения–Иран готова на 85%, будет запущена в 2026г

    В регионе
    Лента новостей