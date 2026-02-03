Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди "продал страну"

Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди заявил, что индийский премьер Нарендра Моди "продал страну", договорившись о торговой сделке с США на невыгодных для Нью-Дели условиях.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на индийские СМИ.

Отмечается, что подобная реакция Ганди была вызвана индийско-американским торговым соглашением, достигнутым 2 февраля. По мнению оппозиционера, соглашение в такой форме является уступкой Индии.

"Нарендра Моди только что пренебрег нашей упорной работой над торговым соглашением, потому что он уступил. Он продал страну", - сказал Ганди.

Отметим, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения. "Мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в соответствии с которой США снизят пошлины с 25% до 18%. Индия со своей стороны будет двигаться к снижению пошлин и нетарифных барьеров в отношении США до нуля", - отметил он.

Индия также нарастит закупки у США, в частности, в таких сферах, как энергоресурсы, сельское хозяйство, оборона.

Кроме этого, ожидается, что США полностью отменяет дополнительные пошлины в 25%, введенные ими в августе 2025 года за покупку Индией российской нефти.