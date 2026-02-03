İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 15:51
    Hindistanın müxalifət lideri Modini ölkəni satmaqda ittiham edib

    Hindistan parlamentinin aşağı palatasında müxalifət lideri Rahul Qandi bəyan edib ki, ölkənin Baş naziri Narendra Modi əlverişsiz şərtlərlə ABŞ ilə ticarət razılaşması əldə edərək "ölkəni satıb".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Hindistan KİV-nə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, R.Qandinin belə reaksiyası fevralın 2-də əldə edilən Hindistan-ABŞ ticarət razılaşması ilə əlaqədar olub.

    "Narendra Modi bizim ticarət sazişi üzərində apardığımız işə laqeyd yanaşdı, güzəştə getdi. O, ölkəni satıb", - R.Qandi deyib.

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir gün əvvəl Hindistan Baş naziri Narendra Modi ilə ticarət sazişinə nail olduqlarını bəyan edib: "Biz ABŞ və Hindistan arasında ticarət sazişi barədə razılığa gəldik, buna əsasən Birləşmiş Ştatlar azaldılmış tarif tətbiq edərək, onu 25 %-dən 18 %-ə endirəcək. Hindistan isə ABŞ-yə qarşı tariflərini və digər maneələrini 0 %-ə endirəcək".

    Narendra Modi Hindistan ABŞ ticarət
    Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди "продал страну"

    Son xəbərlər

    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Digər
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə "Sülh Qalxanı-2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləyiblər

    Xarici siyasət
    15:45

    İngiltərə klubu "Qarabağ"la oyundan öncə kapitanı ilə yolları ayırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti