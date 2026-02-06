Bakı və İrəvan qarşılıqlı tədarük üçün malların siyahısını mübadilə edib
- 06 fevral, 2026
- 12:38
Ermənistan və Azərbaycan malların siyahısının mübadiləsini həyata keçirib, iş adamlarından cavab gözlənilir.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan brifinqdə bildirib.
Nazir xatırladıb ki, Azərbaycan istehsalı olan benzin və dizel yanacağı artıq Ermənistan bazarında mövcuddur, lakin Azərbaycan bazarında Ermənistan malları yoxdur.
"Tərəflər qarşılıqlı tədarük üçün mal siyahılarını mübadilə və müzakirə ediblər. Biz başa düşürük ki, bazarlar hər iki tərəf üçün açıq olmalıdır: həm onlar üçün bizim bazarımız, həm də bizim üçün onların bazarı. Fikrimcə, bunun üçün vaxt lazımdır. Bu, tədricən baş verən prosesdir", - o bildirib.
Nazir vurğulayıb ki, qarşılıqlı tədarüklər üçün lazımi şəraitin böyük hissəsi artıq yaradılıb, lakin tam logistik əlaqələndirmənin olmaması və digər məsələlər hələ də açıq qalır.
Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə iş davam edir və lazım gələrsə, malların Ermənistan ərazisindən keçə bilməsi üçün artıq nəqliyyat marşrutları və əlaqə kanalları açılıb.
"Dövlət mövcud qaydalara əsasanaraq və fəaliyyət göstərən nəqliyyat marşrutları, dəmir yolları və digər vasitələrdən istifadə edərək şərait yaradır. Biz malların hərəkət edə bilməsi üçün əlaqə kanallarını və nəqliyyat marşrutlarını açmışıq, hətta bu mallar bizim marşrutlarımızdan birbaşa istifadə etməsələr belə. Məqsəd hansı malların reallaşdırıla biləcəyini müəyyən etməkdir. İki il əvvəl bu cür mexanizmlərin mövcud olmadığını nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, bu, çox yaxşı görülmüş işdir", - Papoyan əlavə edib.