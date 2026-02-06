Azərbaycan çempionatı: Şəhriyar Məmmədyarovla Rauf Məmmədov mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaqlar
Fərdi
- 06 fevral, 2026
- 12:20
Şahmat üzrə Azərbaycan millisinin liderləri Şəhriyar Məmmədyarov və Rauf Məmmədov ölkə çempionatında mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, hər iki qrossmeyster 1/16 final mərhələsindən azaddır.
Ş.Məmmədyarov 1/8 finalda Murad İbrahimli - Vüqar Manafov cütünün qalibi ilə, R.Məmmədov isə Azər Mirzəyev - Şiroğlan Talıbov duelinin güclüsü ilə görüşəcək.
Həm qadınların, həm də kişilərin mübarizəsində ilk partiyalar fevralın 8-də baş tutacaq.
