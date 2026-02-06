İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 06 fevral, 2026
    • 20:22
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov, şahmatçılar, məşqçilər və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    İlk olaraq Dövlət Himni səsləndirilib.

    Mahir Məmmədov çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb: "Çox şadam ki, güclü şahmatçılar çempionatda iştirak edəcəklər. Buna nail olmaq üçün xeyli işləməli olduq. İnanırıq ki, güclü olan qalib gələcək. Biz istəmirik ki, Azərbaycan çempionatı adi yarışlardan biri olsun. 10-15 il əvvəl yarışlar sönük məcrada keçirdi. O illərə qayıtmaq istəmirik. Bizi maraqlı çempionat gözləyir. İnanırıq ki, hər şey ədalətli olacaq".

    Sonra turnirin tanıtım videoçarxı nümayiş etdirilib.

    Ardınca Fərid Qayıbov şahmatsevrləri maraqlı mübarizənin gözlədiyini bildirib:

    "Azərbaycan Şahmat Federasiyası yaxşı işlər görür. Azərbaycan çempionatının səviyyəsi qalxıb, şahmatçılarımız da buna layiqdirlər. Bu idman növü çox məşhur. Şahmatda nəticələrimiz ildən-ilə yaxşılaşır".

    Daha sonra isə turnirin püşkatma mərasimi keçirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına 46 şahmatçı qatılacaq. Turnir 6-22 fevral aralığında təşkil olunacaq. Kişi şahmatçılarda 30, qadınlarda isə 16 iştirakçı mübarizə aparacaq. Yarışın ümumi mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.

    Şahmat Azərbaycan çempionatı Mahir Məmmədov Fərid Qayıbov

    Son xəbərlər

    20:53

    Pakistan İslamabaddakı terror aktı ilə əlaqədar dəstəyə görə Bakıya təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    20:45

    Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunur

    Turizm
    20:27

    Masallıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    20:24

    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq

    Digər ölkələr
    20:22
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    20:15

    ABŞ İran neftinin ticarəti ilə əlaqəli gəmi və şirkətlərə sanksiyalar tətbiq edib

    Region
    20:13

    KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyib

    Digər ölkələr
    19:58

    ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Albaniya XİN başçısı: Avropa İttifaqına üzvlüyün gecikməsi təhlükəsizlik riskləri doğurur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti