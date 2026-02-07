Rusiya 2025-ci ildə qaz hasilatını 3,3% azaldıb
Region
- 07 fevral, 2026
- 02:15
Rusiyada 2025-ci ildə ümumi qaz hasilatı 3,3% azalaraq 662,7 milyard kubmetrə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal Dövlət Statistika Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu rəqəmə təbii qaz və səmt neft qazı daxildir. Təbii qaz hasilatı 3,1% azalaraq 561,1 milyard kubmetrə düşüb. Ötən ilin dekabr ayında bu rəqəm 53,2 milyard kubmetrə çatıb ki, bu da 2025-ci ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 4%, 2024-cü ilin dekabr ayı ilə müqayisədə isə 4,2% azdır.
Səmt neft qazı istehsalı 4,2% azalaraq 101,6 milyard kubmetrə çatıb. Eyni zamanda, 25,1 milyard kubmetr məşəldə yandırılıb ki, bu da 2024-cü il səviyyəsi ilə müqayisədə 6,8% artım deməkdir.
Son xəbərlər
02:41
"Reuters": ABŞ və Kiyev Ukraynada seçkilər və referendum keçirilməsini müzakirə edirlərDigər ölkələr
02:15
Rusiya 2025-ci ildə qaz hasilatını 3,3% azaldıbRegion
01:52
ABŞ Ukraynaya hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri göndərəcəkDigər ölkələr
01:30
Amerikanın təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə çatıbDigər ölkələr
01:05
Qafqazdakı sülh müqavilələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin ən perspektivli marşruta çevirirRegion
00:21
Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər varRegion
00:00
Türkiyəli məşqçi səhhəti ilə bağlı "Gəncə" klubundan ayrılıbKomanda
23:50
Bessent: Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə namizədi məhkəməyə verə biləcəyini zarafatla deyibDigər ölkələr
23:50
Foto