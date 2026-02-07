İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar bəlli olub

    Fərdi
    • 07 fevral, 2026
    • 11:46
    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar bəlli olub

    Qapalı məkanda keçirilən atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.

    Bakı Atletika Mərkəzində keçirilən yarışda Bakı, Gəncə, Bərdə, İsmayıllı, Gədəbəy, Xızı və Ordubadı təmsil edən 160-a yaxın atlet mübarizə aparır.

    Bu gün başa çatacaq yarışın proqramına üç təkanla tullanma, uzunluğa tullanma, hündürlüyə tullanma, nüvə itələmə, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m məsafəyə qaçış və 4x200 m estafet qaçış növləri daxildir.

    İlk yarış gününün mükafatçıları

    60 metr məsafəyə qaçış (kişilər)

    1. Əlhəm Nağıyev

    2. Həmid Nəbiyev

    3. Novruz Əsədli

    60 metr məsafəyə qaçış (qadınlar)

    1. Lamiyə Vəliyeva

    2. Safiya Kərimova

    3. Səlma Ağabəyova

    400 metr məsafəyə qaçış (kişilər)

    1. Nihat Tağıyev

    2. Cavid Abdullayev

    3. Kamran Məmmədov

    400 metr məsafəyə qaçış (qadınlar)

    1. İlahə Quliyeva

    2. Gülçin Nağıyeva

    3. Nila Heydərova

    1500 metr məsafəyə qaçış (kişilər)

    1. Bəxtiyar Əsgərli

    2. Namiq Babayev

    3. Loğman İsrafilli

    1500 metr məsafəyə qaçış (qadınlar)

    1. Azəri Məmmədli

    2. Elina Yusupova

    3. Arzu Məmmədbəyova

    Üç təkanla tullanma (kişilər)

    1. Rüstəm Məmmədov

    2. Ramil İsmayılov

    3. Raul Nəsibov

    Üç təkanla tullanma (qadınlar)

    1. Yekaterina Sariyeva

    Hündürlüyə tullanma (kişilər)

    1. Bülbül Babayev

    2.Vladislav Tarusov

    3. Şamxal Həsənzadə

    Hündürlüyə tullanma (qadınlar)

    1. Zəhra Bayramova

    2. Zeynəb Qəmbərova

    Atletika Azərbaycan çempionatı mükafatçılar

