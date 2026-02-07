Ötən ay gecikdirilmiş 45 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib
Sosial müdafiə
- 07 fevral, 2026
- 11:48
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti bu ilin yanvar ayında işəgötürənlər tərəfindən sosial xarakterli ödənişlər olan 45 min manatdan çox vəsaitin işçilərə ödənilməsinin gecikdirildiyini müəyyən edib.
Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, görülən tədbirlər nəticəsində həmin vəsait işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilib. Bu vəsaitlər əməkhaqlarından ibarət olub.
Müraciətlərin araşdırılması zamanı Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 8 işçinin əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verildiyini də müəyyən edib.
Xidmətin qanunvericiliyə əsasən gördüyü tədbirlər nəticəsində həmin işçilər yenidən əvvəlki işlərinə bərpa olunublar.
Son xəbərlər
11:53
ANAMA auditor seçirMaliyyə
11:48
Ötən ay gecikdirilmiş 45 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilibSosial müdafiə
11:46
Foto
Atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar bəlli olubFərdi
11:45
Çində biotexnologiya müəssisəsində partlayış olub, 5 nəfər ölübDigər ölkələr
11:44
Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana gedirDin
11:33
Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 33 % artırıbBiznes
11:24
"Gəncə" klubunda yeni məşqçi təyinatı olubKomanda
11:21
Video
Siyəzəndə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən qadın həbs olunubHadisə
11:17