İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana gedir

    Din
    • 07 fevral, 2026
    • 11:44
    Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana gedir

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana səfərə yola düşür.

    Bu barədə "Report"a QMİ-dən məlumat verilib.

    Səfər Müqəddəs Taxt-Tacın və Katolik Kilsəsinin başçısı Zati-müqəddəsləri Roma Papası XIV Leonun şəxsi dəvəti ilə baş tutur. Şeyxülislam A. Paşazadə fevralın 9-da Pontifikin audiensiyasında olacaq.

    Səfər müddətində Azərbaycandakı dini konfessiya rəhbərlərinin Vatikanın dövlət katibi Kardinal Pyetro Parolin və digər Vatikan rəsmiləri ilə ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulur.

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Allahşükür Paşazadə Vatikan
    Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

    Son xəbərlər

    11:53

    ANAMA auditor seçir

    Maliyyə
    11:48

    Ötən ay gecikdirilmiş 45 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib

    Sosial müdafiə
    11:46
    Foto

    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar bəlli olub

    Fərdi
    11:45

    Çində biotexnologiya müəssisəsində partlayış olub, 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:44

    Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana gedir

    Din
    11:33

    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 33 % artırıb

    Biznes
    11:24

    "Gəncə" klubunda yeni məşqçi təyinatı olub

    Komanda
    11:21
    Video

    Siyəzəndə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən qadın həbs olunub

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycan Türkiyədən poladın idxalına çəkdiyi xərci 14 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti