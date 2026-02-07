Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

    Религия
    • 07 февраля, 2026
    • 11:52
    Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде завтра совершит поездку в Ватикан.

    Как сообщает Report со ссылкой на УМК, визит состоится по личному приглашению главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV. 9 февраля Пашазаде примет участие в аудиенции у Папы.

    В ходе визита запланированы двусторонние встречи руководителей религиозных конфессий Азербайджана с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и другими официальными представителями Святого Престола.

    Ватикан Аллахшукюр Пашазаде визит Папа Римский
    Allahşükür Paşazadə sabah Vatikana gedir
    Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazada to visit Vatican
