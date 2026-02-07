Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде завтра совершит поездку в Ватикан.

Как сообщает Report со ссылкой на УМК, визит состоится по личному приглашению главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV. 9 февраля Пашазаде примет участие в аудиенции у Папы.

В ходе визита запланированы двусторонние встречи руководителей религиозных конфессий Азербайджана с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и другими официальными представителями Святого Престола.