Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в Ватикан
Религия
- 07 февраля, 2026
- 11:52
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде завтра совершит поездку в Ватикан.
Как сообщает Report со ссылкой на УМК, визит состоится по личному приглашению главы Католической церкви Папы Римского Льва XIV. 9 февраля Пашазаде примет участие в аудиенции у Папы.
В ходе визита запланированы двусторонние встречи руководителей религиозных конфессий Азербайджана с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и другими официальными представителями Святого Престола.
Последние новости
12:20
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию после взрыва в ИсламабадеВнешняя политика
12:11
ANAMA выбирает аудитораФинансы
11:52
Аллахшюкюр Пашазаде завтра отправится в ВатиканРелигия
11:47
Южнокорейская биржа Bithumb по ошибке отправила пользователям 620 тыс. биткойновЭто интересно
11:36
Видео
В Сиязане задержана женщина по подозрению в наркоторговлеПроисшествия
11:27
На биотехнологическом предприятии в Китае произошел взрыв, погибли пять человекДругие страны
11:23
Фото
Прошла церемония открытия II интеллектуального конкурса GİNiusНаука и образование
11:12
В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничествоВ регионе
11:02