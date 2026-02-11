В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

Польша предъявила обвинения 18-летнему юноше в подготовке теракта в школе и подстрекательстве к насилию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил в среду представитель спецслужб Яцек Добжиньский.

Согласно информации, молодой человек был сторонником террористической организации ИГИЛ.

Агентство отмечает, что Польша не подвергалась атакам ИГИЛ, однако власти находятся в состоянии повышенной готовности на фоне роста попыток диверсий, в том числе на железной дороге, после начала войны в Украине в 2022 году.

"Прокуратура предъявила молодому человеку обвинения в публичном подстрекательстве к насилию и разжигании ненависти на почве национальных и религиозных различий через интернет, а также в подготовке нападения", - сообщил Добжиньский.

По его словам, следствие установило, что обвиняемый "собирал информацию об оружии, взрывчатых, зажигательных и токсичных веществах, схемах изготовления бомб, способах их применения и оснащения, а также о методах создания, размещения и подрыва взрывных устройств и тактике проведения атак".

Представитель спецслужб добавил, что записи молодого человека свидетельствуют о планировании нападения на школу в юго-восточном Подкарпатском воеводстве.