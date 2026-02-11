Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 15:04
    В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

    Польша предъявила обвинения 18-летнему юноше в подготовке теракта в школе и подстрекательстве к насилию.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил в среду представитель спецслужб Яцек Добжиньский.

    Согласно информации, молодой человек был сторонником террористической организации ИГИЛ.

    Агентство отмечает, что Польша не подвергалась атакам ИГИЛ, однако власти находятся в состоянии повышенной готовности на фоне роста попыток диверсий, в том числе на железной дороге, после начала войны в Украине в 2022 году.

    "Прокуратура предъявила молодому человеку обвинения в публичном подстрекательстве к насилию и разжигании ненависти на почве национальных и религиозных различий через интернет, а также в подготовке нападения", - сообщил Добжиньский.

    По его словам, следствие установило, что обвиняемый "собирал информацию об оружии, взрывчатых, зажигательных и токсичных веществах, схемах изготовления бомб, способах их применения и оснащения, а также о методах создания, размещения и подрыва взрывных устройств и тактике проведения атак".

    Представитель спецслужб добавил, что записи молодого человека свидетельствуют о планировании нападения на школу в юго-восточном Подкарпатском воеводстве.

    Польша ИГИЛ Яцек Добжиньский теракт спецслужбы нападение на школу Подкарпатское воеводство
    Ты - Король

    Последние новости

    15:13
    Фото

    Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

    Милли Меджлис
    15:12

    Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    15:11

    Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсата

    Энергетика
    15:04

    В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

    Другие страны
    15:03

    Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента Кыргызстана

    В регионе
    14:58

    В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%

    Финансы
    14:51

    Население Азербайджана в январе приобрело топлива на более 300 млн манатов

    Энергетика
    14:50

    Экономика Азербайджана в январе выросла почти на 2%

    Финансы
    14:45

    ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    Лента новостей