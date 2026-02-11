İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 15:29
    Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıb

    Polşada 18 yaşlı gəncə qarşı məktəbdə terror aktı hazırlama və zorakılığa təhrik etmə ittihamları irəli sürülüb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndəsi Yatsek Dobjinski bildirib.

    Məlumata görə, şübhəli şəxs İŞİD terror təşkilatının tərəfdarı olub.

    Qeyd edilib ki, Polşa İŞİD-in hücumlarına məruz qalmasa da, 2022-ci ildə Ukraynada müharibə başlayandan bəri təxribat cəhdlərinin artması fonunda hakimiyyət orqanları yüksək hazırlıq vəziyyətindədir.

    "Prokurorluq gəncə internet vasitəsilə zorakılığa açıq şəkildə təhrik etmə, milli və dini zəmində nifrət oyatma, həmçinin hücuma hazırlıq ittihamlarını irəli sürüb", - Dobjinski bildirib.

    İstintaq müəyyən edib ki, təqsirləndirilən şəxs silahlar, partlayıcı, yandırıcı və toksik maddələr, bombaların hazırlanması sxemləri, onların tətbiqi və təchizatı üsulları, həmçinin partlayıcı qurğuların yaradılması, yerləşdirilməsi və partladılması metodları, eləcə də hücumların həyata keçirilməsi taktikası barədə məlumat toplayıb.

    Dobjinski əlavə edib ki, gəncin qeydləri cənub-şərqi Podkarpat voyevodluğundakı məktəbə hücum planlaşdırıldığını göstərir.

    Polşa terror məktəb İŞİD
    В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

    Son xəbərlər

    15:54

    Ötən il Azərbaycan səmt qazının hasilatını 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    15:50
    Foto

    İRİA-nın tərəfdaşlığı ilə Azərbaycan-Türkiyə İKT Biznes Forumu baş tutub

    İKT
    15:45

    Rusiyada texnikum yaxınlığında atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb

    Region
    15:42

    Azərbaycan 2025-ci ildə kondensat hasilatını azaldıb

    Energetika
    15:42
    Foto

    Mədəniyyət Nazirliyinin genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:39

    "Nyukasl" ingiltərəli azarkeşlərə Azərbaycan mədəniyyətinə diqqətli yanaşmağı tövsiyə edib

    Futbol
    15:33

    Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manat verib onun kitabını almalıyam?

    İncəsənət
    15:32

    Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib

    Region
    15:31

    QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti