İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Rusiya Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin binasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 13:50
    Rusiya Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin binasına zərbə endirib

    Ukraynanın Kramatorsk şəhərində Rusiya PUA-sı Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin binasını vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, çərşənbə axşamına keçən gecə Rusiya qoşunları 219 zərbə pilotsuz uçuş aparatı, o cümlədən xeyli sayda "Şahid" tipli dronlar, 24-ü ballistik olmaqla 25 raketlə Ukrayna ərazisinə genişmiqyaslı hücum həyata keçirib.

    "Təəssüf ki, onların hamısı yox, bir çoxu uğurla zərərsizləşdirilib. Bu zərbə nəticəsində iki nəfərin həlak olduğu bildirilir. Onların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Ondan çox insan yaralanıb", - Zelenski yazıb.

    Prezident qeyd edib ki, zərbənin əsas hədəfi Kiyev, Odessa və Dneprdəki enerji infrastrukturu - elektrik stansiyaları və yarımstansiyalar olub. Xarkov, Donetsk, Kiyev və Xerson vilayətlərinə də ziyan dəyib.

    Paytaxtda vəziyyət gərgin olaraq qalır, bir çox binaların istilik təchizatı hələ də bərpa olunmayıb.

    Российский БПЛА поразил здание Госслужбы по ЧС Украины

    Son xəbərlər

    14:28

    Ötən il BP-nin Azərbaycandakı əməkdaşlarının sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    14:26
    Foto

    NDU ilə İTÜ nanotexnologiya və energetika sahəsində birgə laboratoriyalar yaradacaq

    Elm və təhsil
    14:19
    Video

    Milli Şuranın Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan maddi vəsaitlər əldə etməsi faktları ifşa olunub - VİDEO

    Hadisə
    14:16

    Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

    Biznes
    14:14

    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol
    14:11

    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    Energetika
    14:08

    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Futbol
    13:56

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    13:53

    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavoduna PUA ilə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti