Российский БПЛА поразил здание Госслужбы по ЧС Украины

В украинском городе Краматорск российский БПЛА поразил здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

По его словам, в ночь на сегодня российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины, применив 219 ударных беспилотников, в том числе значительное количество дронов типа "Шахед", а также 25 ракет, из которых 24 - баллистические.

"Большинство из них были успешно перехвачены, но, к сожалению, не все. На данный момент сообщается о двух погибших в результате этого удара. Мои соболезнования их семьям и близким. Более десяти человек получили ранения",- написал Зеленский.

Зеленский отметил, что основной целью удара стала энергетическая инфраструктура в Киеве, Одессе и Днепре - электростанции и подстанции. Повреждения также зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях.

В столице ситуация остается сложной - многие здания до сих пор без отопления.