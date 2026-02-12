Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Российский БПЛА поразил здание Госслужбы по ЧС Украины

    12 февраля, 2026
    В украинском городе Краматорск российский БПЛА поразил здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

    По его словам, в ночь на сегодня российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины, применив 219 ударных беспилотников, в том числе значительное количество дронов типа "Шахед", а также 25 ракет, из которых 24 - баллистические.

    "Большинство из них были успешно перехвачены, но, к сожалению, не все. На данный момент сообщается о двух погибших в результате этого удара. Мои соболезнования их семьям и близким. Более десяти человек получили ранения",- написал Зеленский.

    Зеленский отметил, что основной целью удара стала энергетическая инфраструктура в Киеве, Одессе и Днепре - электростанции и подстанции. Повреждения также зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях.

    В столице ситуация остается сложной - многие здания до сих пор без отопления.

