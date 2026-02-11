Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсата

Добыча конденсата в Азербайджане в 2025 году составила 4 млн 911,88 тыс. тонн, что на 7,1% ниже показателя 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета по статистике, в общем объеме нефтедобычи в стране на долю конденсата в отчетный период пришлось 17,7%. Доля нефти составила 82,3% - 22 млн 767,77 тыс. тонн (снижение на 4,2%).

Ранее сообщалось, что добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2025 года составила 27 млн 679,65 тыс. тонн (снижение на 4,7% к 2024 году).

Основную долю добываемого в Азербайджане конденсата обеспечивает месторождение "Шахдениз", с которого данная продукция в полном объеме направляется на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Свой вклад в добычу конденсата вносят: газоконденсатное месторождение Абшерон, введенное в эксплуатацию в июле 2023 года, а также месторождение Умид (блок Умид-Бабек).