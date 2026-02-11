Цена золота выросла за благодаря снижению доходности гособлигаций США
Финансы
- 11 февраля, 2026
- 09:35
Цены на золото в среду утром поднялись при снижении доходности гособлигаций США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $38,79 относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до $5 069,8 за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,19% - до $82,145 за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускается до 4,131% с 4,145% по итогам предыдущего закрытия.
Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла.
