Цена золота выросла за благодаря снижению доходности гособлигаций США

Цены на золото в среду утром поднялись при снижении доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $38,79 относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до $5 069,8 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,19% - до $82,145 за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускается до 4,131% с 4,145% по итогам предыдущего закрытия.

Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла.