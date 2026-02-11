Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро на 2026-2027 годы

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 15:46
    Европарламент (ЕП) одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы, из которых 60 млрд планируется потратить на оборонные цели.

    Как передает Report, это следует из результата голосования.

    Соответствующее предложение Еврокомиссии было одобрено 458 голосами "за", 140 парламентариев высказались против, и 44 воздержались.

    В материалах к заседанию ЕП напоминается, что 23 октября 2025 года 26 государств-членов поручили ЕК представить как можно скорее предложение по финансовой поддержке Украины.

    Кредит будет профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, при этом проценты по нему планируется покрывать из бюджета Евросоюза.

