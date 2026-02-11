İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində krediti təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 16:07
    Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində krediti təsdiqləyib

    Avropa Parlamenti Ukraynaya 2026-2027-ci illər üçün 90 milyard avro məbləğində krediti təsdiqləyib, bunun da 60 milyardının müdafiə məqsədlərinə xərclənməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, səsvermənin nəticəsindən məlum olub.

    Avropa Komissiyasının müvafiq təklifi 458 səslə təsdiqlənib, 140 sədr əleyhinə səs verib, 44 nəfər isə səs verməyib.

    Avropa Parlamentinin iclas materiallarında bildirilib ki, 2025-ci il oktyabrın 23-də 26 üzv dövlət Avropa Komissiyasına Ukraynaya maliyyə dəstəyi ilə bağlı təklifi mümkün qədər tez təqdim etməyi tapşırıb.

    Kredit Avropa İttifaqının (Aİ) maliyyə bazarlarından topladığı vəsaitlər hesabına maliyyələşdiriləcək, bununla yanaşı, kredit üzrə faizlərin Aİ-nin büdcəsindən qarşılanması planlaşdırılır.

    Avropa Parlamenti Avropa Komissiyası Ukrayna kredit
    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро на 2026-2027 годы
    European Parliament approves €90B Ukraine support loan package

    Son xəbərlər

    17:06

    "Brent" neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

    Energetika
    17:04

    Çingiz Hüseynzadə: "Vladimir Litvintsev olimpiadada çox zəif çıxış etdi"

    Fərdi
    16:59

    Qərbi Azərbaycan İcması Avropa Parlamentinin bəyanatını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:56
    Foto

    Naxçıvanda mebel sexi yanıb

    Hadisə
    16:52

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi qeyd ediləcək

    Fərdi
    16:47

    MOK-un vitse-prezidenti: "XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil"

    Fərdi
    16:46

    Xalq artisti: "Tağıyev" filmində məqsəd onun əməllərini göstərməkdir, şəxsi həyatına nə ehtiyac var?

    İncəsənət
    16:44
    Foto

    "PAŞA Real Estate" qlobal aktivlərini "One&Only" Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir

    Biznes
    16:41

    Serbiya Prezidentinə təqdim olunan inkişaf planlarının süni intellekt tərəfindən hazırlandığı məlum olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti