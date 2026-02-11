Еврокомиссия представила план действий по защите от дронов

Европейская комиссия сегодня представила новый План действий по дронам и противодействию их угрозам, в котором намечены меры по усилению безопасности воздушного пространства ЕС, защите критической инфраструктуры и развитию собственной промбазы БПЛА.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщила на пресс-конференции в Страсбурге исполнительный вице-президент ЕК Хенна Виркунен по итогам заседания коллегии.

По ее словам, это ответ на растущие риски, включая нарушения воздушного пространства, сбои в работе аэропортов и угрозы энергетической, транспортной и пограничной инфраструктуре.

Хотя план ориентирован прежде всего на гражданскую защиту и внутреннюю безопасность ЕС, он позволит усилить оборонную политику и военные инициативы за счет синергии с этими проектами.

В документе, представленном ЕК, указаны несколько ключевых инициатив: создание Европейского центра передового опыта по противодействию дронам (EU Counter-Drone Centre of Excellence) и запуск систем нейтрализации беспилотников. Комиссия также намерена провести гражданско-военное картирование промышленности для привлечения инвестиций и масштабирования производства.

В рамках отдельного пакета по Дроновой безопасности планируется пересмотр действующих правил для гражданских дронов. Это оценка рисков для цепочек поставок технологий, меры по защите от зависимости от неблагонадежных поставщиков и введение маркировки по доверию (EU Trusted Drone) для безопасного оборудования на рынке.

Брюссель предлагает активнее использовать 5G-сети для обнаружения и отслеживания как подключенных, так и автономных дронов. Планируется объявить конкурс заявок для стран ЕС и бизнеса на развертывание и тестирование систем обнаружения на базе 5G.

Обнаружение предполагается осуществлять через многосенсорные системы с использованием искусственного интеллекта, что особенно актуально с ростом угроз применения одновременно множества беспилотников.

ЕК предлагает совместные закупки и развертывание систем борьбы с дронами государствами ЕС, разработку своих систем управления и координации на базе ИИ, возможность создания сил быстрого реагирования по борьбе с дронами для поддержки государств-членов в случае кризисов.

Согласно документу, это дополняет оборонные инициативы ЕС, заявленные в Дорожной карте оборонной готовности до 2030 года. Также будет развиваться промышленное сотрудничество в рамках дронового альянса с Украиной.