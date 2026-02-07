Trampın fərmanlarına qarşı məhkəmə qadağası ləğv olunub
ABŞ federal apellyasiya məhkəməsi cümə günü Prezident Donald Trampın federal qurumlarda və dövlət müqavilələri ilə işləyən şirkətlərdə müxtəliflik, bərabərlik və inklüzivlik (DEI) proqramlarını qadağan etməsinə qarşı etiraz iddiasını rədd edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Riçmondda (Virciniya ştatı) yerləşən 4-cü Dairə Apellyasiya Məhkəməsinin üç hakimdən ibarət kollegiyası Tramp administrasiyasının keçən il vəzifəyə başladıqdan qısa müddət sonra imzaladığı, dövlət və özəl sektorlarda DEI proqramlarının ləğvinə yönəlmiş fərmanları həyata keçirməsinə mane ola biləcək məhkəmə qadağasını ləğv edib.
