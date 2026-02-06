Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 22:55
    Апелляционный суд США отклонил иск против усилий Трампа по запрету программ DEI

    Федеральный апелляционный суд США в пятницу отклонил иск, оспаривающий шаг администрации президента Дональда Трампа по запрету программ разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в федеральных ведомствах и компаниях, работающих по государственным контрактам.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Коллегия из трех судей 4-го окружного апелляционного суда США, расположенного в Ричмонде (штат Вирджиния), отменила судебный запрет, который мог бы помешать администрации Трампа реализовать исполнительные указы, подписанные им вскоре после вступления в должность в прошлом году и направленные на ликвидацию программ DEI в государственном и частном секторах.

