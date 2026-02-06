İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyib

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 20:13
    KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqların ikinci raundunda Moskva Ukrayna ordusunun sayının dəyişdirilməsi və ya azaldılması məsələsini qaldırmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Əbu-Dabidə keçirilən növbəti danışıqlar müəyyən irəliləyişlə başa çatıb. Danışıqlar zamanı Rusiya Ukrayna ordusunun sayının dəyişdirilməsi, azaldılması və ya müəyyən silah növlərinə qadağa qoyulması məsələsini qaldırmayıb", - mənbə qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəlcə geniş tərkibdə qısa görüş keçirilib, bundan sonra nümayəndə heyətləri yarımqruplar üzrə işləyiblər.

    Növbəti görüşün yaxın vaxtlarda eyni tərkibdə keçirilməsi barədə ilkin razılıq əldə olunub.

    Qeyd edək ki, fevralın 4-də BƏƏ paytaxtında Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin texniki qruplarının növbəti danışıqlar raundunun ilk günü keçirilib. Danışıqların birinci raundu da 23-24 yanvar tarixlərində Əbu-Dabidə baş tutub, əvvəlcə fevralın 1-nə planlaşdırılan görüş isə 4-5 fevral tarixlərinə keçirilib.

    Görüşün yekunlarında tərəflər müzakirələrin xarakterini "konstruktiv" adlandırıblar.

    Rusiya ABŞ Ukrayna
    СМИ: Россия не требовала сокращения численности ВСУ на переговорах в Абу-Даби

    Son xəbərlər

    20:53

    Pakistan İslamabaddakı terror aktı ilə əlaqədar dəstəyə görə Bakıya təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    20:45

    Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunur

    Turizm
    20:27

    Masallıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    20:24

    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq

    Digər ölkələr
    20:22
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    20:15

    ABŞ İran neftinin ticarəti ilə əlaqəli gəmi və şirkətlərə sanksiyalar tətbiq edib

    Region
    20:13

    KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyib

    Digər ölkələr
    19:58

    ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Albaniya XİN başçısı: Avropa İttifaqına üzvlüyün gecikməsi təhlükəsizlik riskləri doğurur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti