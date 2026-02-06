СМИ: Россия не требовала сокращения численности ВСУ на переговорах в Абу-Даби

Во время второго раунда переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, Москва не поднимала вопрос об изменении или уменьшении численности украинской армии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Очередные переговоры в Абу-Даби прошли с прогрессом, но без прорывов....Во время переговоров России не поднимала вопрос об изменении или уменьшении численности украинской армии или запрет на определенные виды вооружения",- отмечает источник.

По его словам, сначала происходила недолгая встреча в широком составе, после чего делегации работали по подгруппам.

"Однако по процедурным вопросам есть продвижение вперед. Главный вопрос, который обсуждался по военному треку - это процедура разведения сторон - как это должно технически происходить. Поднимался вопрос определения терминов (дефиниции - ред.) и процедур по прекращению огня и боевых действий, мониторинга и как создавать Центр, который будет это мониторить", - сообщил собеседник издания.

Было предварительно согласовано о проведении следующей встречи таким же составом в ближайшее время.

Отметим, что 4 февраля в столице ОАЭ прошел первый день очередного раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.

По итогам встречи стороны обнародовали коммюнике, в котором характер обсуждений назвали "конструктивным".