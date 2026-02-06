İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 06 fevral, 2026
    • 19:28
    Polşada hərbi hissənin ərazisinə naməlum PUA düşüb

    Polşada Lejnitsa-Velka ərazisində 1-ci hava süvari batalyonunun ərazisinə naməlum pilotsuz uçuş aparatı (PUA) düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın hərbi polisi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Hərbi Jandarmın Lodz Şöbəsi fevralın 6-da Lejnitsa-Velkada 1-ci hava süvari batalyonunun ərazisinə düşən və heç bir zərər vurmayan PUA ilə bağlı araşdırma aparır. Hazırda hadisə yerində prosessual hərəkətlər davam etdirilir", – məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hava obyektindən istifadə etməklə uçuşların həyata keçirilməsi, xüsusilə də hərbi təyinatlı ərazilər və obyektlər üzərində uçuşlar cinayət hesab olunur və buna görə 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.

    Polşa Hərbi hissə PUA
    В Польше неизвестный БПЛА упал на территории воинской части

