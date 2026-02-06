В Польше неизвестный БПЛА упал на территории воинской части

В Польше неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой (Лодзинское воеводство).

Как передает Report, об этом сообщила в соцсети Х польская Военная жандармерия.

"Отдел военной жандармерии в Лодзи проводит расследование в отношении небольшого БПЛА, который 6 февраля этого года упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой, не нанеся никакого ущерба. В настоящее время продолжаются процессуальные действия на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В жандармерии напомнили, что в соответствии с Авиационным правом, выполнение полетов с использованием воздушного объекта, в частности над территориями и объектами военного назначения, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.