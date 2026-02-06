Чемпионат Азербайджана: Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов начнут борьбу с 1/8 финала

Лидеры сборной Азербайджана по шахматам Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов вступят в борьбу на национальном чемпионате, начиная со стадии 1/8 финала.

Как сообщает Report, оба гроссмейстера освобождены от участия в 1/16 финала.

В 1/8 финала Шахрияр Мамедъяров сыграет с победителем пары Мурад Ибрагимли – Вугар Манафов, а Рауф Мамедов встретится с сильнейшим в противостоянии Азер Мирзаев – Широглан Талыбов.

Первые партии как в мужском, так и в женском турнирах состоятся 8 февраля.