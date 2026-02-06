İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 19:58
    ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb

    ABŞ-nin Liviyanın Benqazi şəhərindəki konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Pem Bondi bildirib.

    "Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) Benqazidəki hücumun əsas iştirakçılarından birini saxlayıb. Zubəyr Əl-Bakuş ABŞ-yə ekstradisiya olunub və ona qarşı qətl, qəsdən yandırma, terrorçuluq ittihamları irəli sürüləcək", - Bondi deyib.

    Qeyd edək ki, 2012-ci il sentyabrın 11-də baş vermiş hadisədə dörd amerikalı hərbçi həlak olub. Bunun ekstremistlər tərəfindən törədilmiş hücum olduğu müəyyən edilib. Onlardan bəziləri "Əl-Qaidə"yə aid qruplarla əlaqəli olublar. Daha əvvəl hücumda iştirakına görə iki nəfər həbs edilib.

    ABŞ Liviya konsulluq Benqazi
    В США задержан участник нападения на консульство в Бенгази

    Son xəbərlər

    20:45

    Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunur

    Turizm
    20:27

    Masallıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    20:24

    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq

    Digər ölkələr
    20:22
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    20:15

    ABŞ İran neftinin ticarəti ilə əlaqəli gəmi və şirkətlərə sanksiyalar tətbiq edib

    Region
    20:13

    KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyib

    Digər ölkələr
    19:58

    ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Albaniya XİN başçısı: Avropa İttifaqına üzvlüyün gecikməsi təhlükəsizlik riskləri doğurur

    Digər ölkələr
    19:28

    Polşada hərbi hissənin ərazisinə naməlum PUA düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti