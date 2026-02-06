ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb
Digər ölkələr
- 06 fevral, 2026
- 19:58
ABŞ-nin Liviyanın Benqazi şəhərindəki konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Pem Bondi bildirib.
"Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) Benqazidəki hücumun əsas iştirakçılarından birini saxlayıb. Zubəyr Əl-Bakuş ABŞ-yə ekstradisiya olunub və ona qarşı qətl, qəsdən yandırma, terrorçuluq ittihamları irəli sürüləcək", - Bondi deyib.
Qeyd edək ki, 2012-ci il sentyabrın 11-də baş vermiş hadisədə dörd amerikalı hərbçi həlak olub. Bunun ekstremistlər tərəfindən törədilmiş hücum olduğu müəyyən edilib. Onlardan bəziləri "Əl-Qaidə"yə aid qruplarla əlaqəli olublar. Daha əvvəl hücumda iştirakına görə iki nəfər həbs edilib.
Son xəbərlər
20:45
Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunurTurizm
20:27
Masallıda iki avtomobil toqquşub, ölən varHadisə
20:24
Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaqDigər ölkələr
20:22
Foto
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilibFərdi
20:15
ABŞ İran neftinin ticarəti ilə əlaqəli gəmi və şirkətlərə sanksiyalar tətbiq edibRegion
20:13
KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyibDigər ölkələr
19:58
ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
19:52
Albaniya XİN başçısı: Avropa İttifaqına üzvlüyün gecikməsi təhlükəsizlik riskləri doğururDigər ölkələr
19:28