    В США задержан участник нападения на консульство в Бенгази

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 19:32
    В США задержан участник нападения на консульство в Бенгази

    Соединенные Штаты арестовали человека, подозреваемого в причастности к нападению на консульство США в Бенгази (Ливия) в 2012 году.

    Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила генеральный прокурор Пэм Бонди.

    "ФБР арестовало одного из ключевых участников нападения в Бенгази. Зубайяр аль-Бакуш был экстрадирован в Соединенные Штаты и ему будут предъявлены обвинения в убийстве, поджоге и терроризме",- заявила Бонди.

    Отметим, что в результате инцидента 11 сентября 2012 года погибли четыре американских военнослужащих. Первоначально считалось, что это была спонтанная реакция на протесты, но позже было установлено, что это было преднамеренное нападение, совершенное экстремистами, некоторые из которых были связаны с группами, входящими в состав "Аль-Каиды". Ранее два человека были арестованы и приговорены к наказанию за участие в нападении.

