İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 20:24
    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq

    Litva Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Vilnüsdəki Rusiya səfirliyinin nümayəndəsinə Ukraynanın mülki əhalisinə, enerji və digər kritik infrastruktur obyektlərinə hücumlara görə etiraz notası ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Litva XİN-in saytında yayılıb.

    "Birmənalı şəkildə mülki hədəfləri, mədənçilərlə dolu avtobus, Drujkovka bazarı və ya təcili yardım maşını, həmçinin istilik və elektrik enerjisi şirkətlərini hədəf seçməklə Rusiya danışıqlara qatılmasının imitasiya olduğunu nümayiş etdirir", - xarici siyasət idarəsinin bəyanatında deyilir.

    XİN-dən əlavə edilib ki, Moskva müharibənin tezliklə dayandırılmasında maraqlı deyil.

    Etiraz notasında vurğulanır ki, Rusiyanın Ukraynada törətdiyi hərbi cinayətlərin təşkilatçıları və günahkarları iddia müddətindən asılı olmayaraq tapılacaq, məsuliyyətə cəlb ediləcəklər.

    Bildirilib ki, Rusiyaya etiraz notaları gələcəkdə bu ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyinin məsuliyyətini təmin etmək üçün sübut kimi istifadə olunacaq.

    Litva Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya etiraz notası Ukrayna
    Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

    Son xəbərlər

    20:53

    Pakistan İslamabaddakı terror aktı ilə əlaqədar dəstəyə görə Bakıya təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    20:45

    Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunur

    Turizm
    20:27

    Masallıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    20:24

    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq

    Digər ölkələr
    20:22
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    20:15

    ABŞ İran neftinin ticarəti ilə əlaqəli gəmi və şirkətlərə sanksiyalar tətbiq edib

    Region
    20:13

    KİV: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Ukrayna ordusunun sayının azaldılmasını tələb etməyib

    Digər ölkələr
    19:58

    ABŞ-nin Benqazidəki konsulluğuna hücum edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Albaniya XİN başçısı: Avropa İttifaqına üzvlüyün gecikməsi təhlükəsizlik riskləri doğurur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti