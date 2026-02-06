Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 20:12
    Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

    Министерство иностранных дел Литвы направило представителю посольства РФ в Вильнюсе ноту протеста из-за атак на гражданское население, энергетические и другие объекты критической инфраструктуры Украины.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

    "Выбирая однозначно гражданские цели, такие как автобус с шахтерами, рынок Дружковки или карету скорой помощи, а также тепло- и электроэнергетические компании, Россия демонстрирует, что ее участие в переговорах - это лишь имитация", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Москва не заинтересована в быстром прекращении войны, добавили в МИД.

    В ноте протеста подчеркивается, что организаторы и виновники военных преступлений, совершенных Россией в Украине, "будут найдены и привлечены к ответственности независимо от срока давности".

    В МИД Литвы добавили, что эта и другие ноты протеста России будут использованы в будущем как доказательства "для обеспечения ответственности российского политического и военного руководства".

    Россия Украина нота протеста посол российско-украинская война Литва
    Litva XİN: Etiraz notaları Rusiyaya qarşı sübut kimi istifadə olunacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    20:49

    Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

    Внешняя политика
    20:45

    В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    20:28

    Спиропали: Интеграция Албании в ЕС отвечает стратегическим интересам ЕС и США

    Другие страны
    20:12

    Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

    Другие страны
    20:02

    США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

    В регионе
    19:57

    Азербайджан и Иордания обсуждают переход на круглогодичное авиасообщение

    Туризм
    19:44

    СМИ: Россия не требовала сокращения численности ВСУ на переговорах в Абу-Даби

    Другие страны
    19:37

    Вусал Насирли сменил Салеха Мамедова на посту председателя правления ГААДА

    Внутренняя политика
    19:32

    В США задержан участник нападения на консульство в Бенгази

    Другие страны
    Лента новостей