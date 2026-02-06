Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

Министерство иностранных дел Литвы направило представителю посольства РФ в Вильнюсе ноту протеста из-за атак на гражданское население, энергетические и другие объекты критической инфраструктуры Украины.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

"Выбирая однозначно гражданские цели, такие как автобус с шахтерами, рынок Дружковки или карету скорой помощи, а также тепло- и электроэнергетические компании, Россия демонстрирует, что ее участие в переговорах - это лишь имитация", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Москва не заинтересована в быстром прекращении войны, добавили в МИД.

В ноте протеста подчеркивается, что организаторы и виновники военных преступлений, совершенных Россией в Украине, "будут найдены и привлечены к ответственности независимо от срока давности".

В МИД Литвы добавили, что эта и другие ноты протеста России будут использованы в будущем как доказательства "для обеспечения ответственности российского политического и военного руководства".