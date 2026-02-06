Masallıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 06 fevral, 2026
    • 20:27
    Masallı rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Masallı şəhərinin Dadva məhəlləsində qeydə alınıb.

    1995-ci il təvəllüdlü Vəli Azər oğlu Hətəmzadə idarə etdi "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkətdə olarkən 1947-cı il təvəllüdlü Qardaş Məhərrəm oğlu Fətullayevin idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub.

    Qəza nəticəsində xəsarət alan hər iki sürücü Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırilıb.

    Vəziyyəti ağır olan Q.Fətullayev daha sonra Masallıdakı özəl klinikalardan birinə yerləşdirilib. Aparılan bütün reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    V.Hətəmzadənin müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

