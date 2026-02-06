В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в квартале Дадва города Масаллы.

Автомобиль марки Mercedes под управлением Вели Азер оглу Хатамзаде (1995 г.р.) столкнулся с другим автомобилем Mercedes, за рулем которого находился Гардаш Магеррам оглу Фатуллаев (1947 г.р.).

Оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу Масаллинского района. Фатуллаев, находившийся в тяжелом состоянии, позднее был переведен в одну из частных клиник Масаллы, где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался.

Лечение Хатамзаде продолжается в больнице.

По факту ведется расследование.