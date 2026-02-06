Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    • 06 февраля, 2026
    • 20:45
    В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

    В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в квартале Дадва города Масаллы.

    Автомобиль марки Mercedes под управлением Вели Азер оглу Хатамзаде (1995 г.р.) столкнулся с другим автомобилем Mercedes, за рулем которого находился Гардаш Магеррам оглу Фатуллаев (1947 г.р.).

    Оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу Масаллинского района. Фатуллаев, находившийся в тяжелом состоянии, позднее был переведен в одну из частных клиник Масаллы, где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался.

    Лечение Хатамзаде продолжается в больнице.

    По факту ведется расследование.

