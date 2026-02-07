Зеленский: Именно Россия должна завершить эту войну

Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить.

Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале по итогам беседы с переговорной командой по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

"Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мира – действенные гарантии безопасности. Украина не начинала этой войны, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и анализировали все конструктивные предложения. Благодарю Соединненые Штаты за готовность помогать", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, он проработал с переговорной группой рамки дальнейшего диалога и график действий.

"Обсудили с командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время. Считаю, что нужно больше прогресса", - отметил он.