    Зеленский: Именно Россия должна завершить эту войну

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 18:19
    Зеленский: Именно Россия должна завершить эту войну

    Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить.

    Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале по итогам беседы с переговорной командой по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

    "Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мира – действенные гарантии безопасности. Украина не начинала этой войны, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и анализировали все конструктивные предложения. Благодарю Соединненые Штаты за готовность помогать", - говорится в публикации.

    По словам Зеленского, он проработал с переговорной группой рамки дальнейшего диалога и график действий.

    "Обсудили с командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время. Считаю, что нужно больше прогресса", - отметил он.

