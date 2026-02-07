Орбан заявил о приближении ЕС и НАТО к прямому конфликту с Россией

Евросоюз и НАТО каждую неделю делают какие-то опасные шаги, которые приближают их к прямому военному конфликту с Россией.

Как передает Report, об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Сомбатхей на западе страны.

"Каждую неделю происходит что-то, что приближает нас к войне", - сказал глава правительства, процитировав генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Выступая 3 февраля в Верховной раде во время визита в Киев, руководитель альянса заявил, что вооруженные силы "коалиции желающих" появятся на украинской территории сразу после заключения мирного соглашения с Россией. По словам Рютте, они будут находиться там на земле, на море и в воздухе.

"Он хотел бы видеть в Украине солдат в военной форме с символикой НАТО и Европейского союза", - добавил Орбан, напомнив, что одновременно ЕС "готовится к вступлению в войну к 2030 году" и для этого уже объявил о переходе "к военной экономике".

"Таким образом, период 2026-2030 годов будет самым рискованным в нашей жизни", - указал венгерский премьер.