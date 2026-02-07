Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    "Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

    Футбол
    • 07 февраля, 2026
    • 18:36
    Манчестер Юнайтед одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

    "Манчестер Юнайтед" дома со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в матче 25-го тура чемпионата Англии.

    Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

    В составе победителей голы забили Брайан Мбёмо (38-я минута) и Бруну Фернандеш (81). На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро.

    "Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии. Команда не потеряла ни одного очка после назначения на пост главного тренера Майкла Каррика. Ранее команда одержала победу над "Манчестер Сити" (2:0), "Арсеналом" (3:2) и "Фулхэмом" (3:2).

    "Манчестер Юнайтед" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 44 очка. "Тоттенхэм" с 29 очками идет 14-м. В следующем туре МЮ 10 февраля на выезде сыграет с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" в тот же день примет "Ньюкасл".

    чемпионат Англии победа
    Лента новостей