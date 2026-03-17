На территории Бинагадинского района произошел пожар

В Бинагадинском районе города Баку, на территории, известной как Баксол, произошел пожар в мебельном цехе.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что информация о возгорании поступила на горячую линию "112" МЧС, после чего на место были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

По данным Министерства внутренних дел, сотрудники полиции также оперативно прибыли в зону происшествия и приняли меры по обеспечению безопасности граждан, их эвакуации, а также взятию территории под контроль. Одновременно обеспечивается беспрепятственная работа пожарных расчетов.

Кроме того, сотрудники Дорожно-патрульной службы и дорожной полиции усилили контроль на прилегающих дорогах, проводят работы по регулированию движения и устранению возможных заторов.

В результате принятых мер движение транспорта в районе происшествия осуществляется без ограничений.

В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.