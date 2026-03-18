Лига чемпионов УЕФА: Cостоялись ответные матчи 1/8 финала
Футбол
- 18 марта, 2026
- 02:02
Стартовали ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоялись четыре встречи.
Английский "Манчестер Сити" на своем поле попытался сломить сопротивление испанского "Реала". В первой встрече в Мадриде хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Другой английский клуб, "Челси", принимал действующего победителя турнира - ПСЖ. В первом матче в Париже лондонская команда уступила со счетом 2:5.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, ответные матчи
"Спортинг" (Португалия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 5:0
Первый матч - 0:3
"Арсенал" (Англия) - "Байер 04" (Германия) - 2:0
Первый матч - 1:1
"Челси" (Англия) - ПСЖ (Франция) - 0:3
Первый матч - 2:5
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:2
Первый матч - 0:3
Последние новости
01:55
Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и ИзраиляДругие
01:23
Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в ЕвропеВ регионе
01:07
В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшиеПроисшествия
00:47
Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии IIВ регионе
00:33
Фото
Видео
Сильный пожар в Бинагадинском районе локализован, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
00:14
Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграцииДругие страны
23:57
Зеленский предложил Британии развернуть группы по перехвату дронов на их базах на КипреДругие страны
23:57