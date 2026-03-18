Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Лига чемпионов УЕФА: Cостоялись ответные матчи 1/8 финала

    Стартовали ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоялись четыре встречи.

    Английский "Манчестер Сити" на своем поле попытался сломить сопротивление испанского "Реала". В первой встрече в Мадриде хозяева одержали победу со счетом 3:0.

    Другой английский клуб, "Челси", принимал действующего победителя турнира - ПСЖ. В первом матче в Париже лондонская команда уступила со счетом 2:5.

    Лига чемпионов УЕФА

    1/8 финала, ответные матчи

    "Спортинг" (Португалия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 5:0

    Первый матч - 0:3

    "Арсенал" (Англия) - "Байер 04" (Германия) - 2:0

    Первый матч - 1:1

    "Челси" (Англия) - ПСЖ (Франция) - 0:3

    Первый матч - 2:5

    "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:2

    Первый матч - 0:3

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib
    Последние новости

    01:55

    Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля

    Другие
    01:23

    Марко Джурич: Сербия является частью решения существующих проблем в Европе

    В регионе
    01:07

    В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    00:47

    Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

    В регионе
    00:33
    Фото
    Видео

    Сильный пожар в Бинагадинском районе локализован, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:14

    Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

    Другие страны
    23:57

    Зеленский предложил Британии развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре

    Другие страны
    23:57

    В Грузии объявлен траур

    В регионе
    Лента новостей