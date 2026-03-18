Лига чемпионов УЕФА: Cостоялись ответные матчи 1/8 финала

Стартовали ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоялись четыре встречи.

Английский "Манчестер Сити" на своем поле попытался сломить сопротивление испанского "Реала". В первой встрече в Мадриде хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Другой английский клуб, "Челси", принимал действующего победителя турнира - ПСЖ. В первом матче в Париже лондонская команда уступила со счетом 2:5.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные матчи

"Спортинг" (Португалия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 5:0

Первый матч - 0:3

"Арсенал" (Англия) - "Байер 04" (Германия) - 2:0

Первый матч - 1:1

"Челси" (Англия) - ПСЖ (Франция) - 0:3

Первый матч - 2:5

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:2

Первый матч - 0:3