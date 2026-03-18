    Другие
    • 18 марта, 2026
    • 01:55
    Иран подтвердил гибель Али Лариджани и его сына после удара США и Израиля

    В Иране официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в результате удара, который, по утверждению иранской стороны, был нанесен США и Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Согласно информации, вместе с Али Лариджани погибли его сын Мортаза Лариджани, которого агентство называет известным ученым, а также глава службы охраны секретаря Высшего совета нацбезопасности Сардар Неджад.

    В публикации отмечается, что все трое стали жертвами одной и той же атаки.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя произошедшее, назвал гибель Лариджани "крайне скорбным событием" и пообещал жесткий ответ виновным.

    "Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы государства.

    По данным агентства Fars, похороны Али Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране.

    Масуд Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана Гибель Лариджани Мортаза Лариджани
    İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib
    Ты - Король

    Последние новости

