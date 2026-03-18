Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

Новое правое правительство Чили приступило к использованию тяжелой техники для рытья рвов вдоль северной границы с Перу, выполняя предвыборное обещание президента Чили Хосе Антонио Каста ужесточить борьбу с нелегальной миграцией и усилить военное присутствие на границе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмесчается, что Каст, вступивший в должность на прошлой неделе, во время кампании обещал установить физические заграждения в ключевых точках пересечения границы, чтобы сократить число незаконных въездов. Накануне он проинспектировал начало строительства в районе пограничного пункта Чакальюта, заявив, что эти меры направлены на восстановление государственного контроля.

"Мы хотим использовать экскаваторы, чтобы построить суверенное Чили, чьи границы были нарушены нелегальной миграцией, наркотрафиком и организованной преступностью", - заявил Каст во время осмотра начала работ.

Каст заявил, что намерен возглавить "правительство чрезвычайных мер", сосредоточенное на стабилизации государственных финансов и борьбе с наркотрафиком. С момента вступления в должность он уже издал несколько указов, ужесточающих меры безопасности на северной границе Чили.

По словам Каста, за последние годы в страну через нелегальные переходы проникли более 180 тысяч человек, и новые заграждения необходимы для того, чтобы остановить этот поток.