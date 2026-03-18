    Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

    Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

    Новое правое правительство Чили приступило к использованию тяжелой техники для рытья рвов вдоль северной границы с Перу, выполняя предвыборное обещание президента Чили Хосе Антонио Каста ужесточить борьбу с нелегальной миграцией и усилить военное присутствие на границе.

    Отмесчается, что Каст, вступивший в должность на прошлой неделе, во время кампании обещал установить физические заграждения в ключевых точках пересечения границы, чтобы сократить число незаконных въездов. Накануне он проинспектировал начало строительства в районе пограничного пункта Чакальюта, заявив, что эти меры направлены на восстановление государственного контроля.

    "Мы хотим использовать экскаваторы, чтобы построить суверенное Чили, чьи границы были нарушены нелегальной миграцией, наркотрафиком и организованной преступностью", - заявил Каст во время осмотра начала работ.

    Каст заявил, что намерен возглавить "правительство чрезвычайных мер", сосредоточенное на стабилизации государственных финансов и борьбе с наркотрафиком. С момента вступления в должность он уже издал несколько указов, ужесточающих меры безопасности на северной границе Чили.

    По словам Каста, за последние годы в страну через нелегальные переходы проникли более 180 тысяч человек, и новые заграждения необходимы для того, чтобы остановить этот поток.

    Сильный пожар в Бинагадинском районе локализован, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:14

    Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

    Другие страны
    23:57

    Зеленский предложил Британии развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре

    Другие страны
    23:57

    В Грузии объявлен траур

    В регионе
    23:34

    Эрдоган: Запрет на молитву в одной из главных святынь мусульман неприемлем

    В регионе
    23:27

    Арагчи: Последствия войны затронут каждого

    В регионе
    23:25

    СМИ: Иранская разведка устранила высокопоставленного израильского чиновника

    В регионе
    23:13

    Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе и двусторонние связи - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    23:04
    Фото

    Состоялось открытие Бухарского караван-сарая после восстановительных работ

    Kультурная политика
    Лента новостей