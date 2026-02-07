Bloomberg: ЕС планирует выделить дополнительные средства на оборону

Евросоюз изучает возможности привлечения дополнительного финансирования на оборону после окончания срока действия кредита в размере €150 млрд.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Обсуждения находятся на ранней стадии, учитывая, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, все еще распределяет средства из текущей программы кредитования", - говорится в материале.

Как только средства закончатся этой весной, указывает издание, комиссия оценит процесс и рассмотрит возможность проведения еще одного раунда финансирования, потенциально включающего вторую программу кредитования.

"Эти переговоры отражают стремление ЕС к быстрому наращиванию местного оборонного производства , а также желание президента [США] Дональда Трампа сократить обязательства США в области безопасности в Европе", - говорится в материале.

Послы ЕС согласовали предложенную Еврокомиссией программу кредитования SAFE 21 мая 2025 года. Фонд ЕС стоимостью €150 млрд направлен на обеспечение инвестиций в военную промышленность через долгосрочные кредиты.