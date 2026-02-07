В Санкт-Петербурге из ТЦ эвакуировали 200 человек

Пожар произошел в здании на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуированы 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

"В 15:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Владимирский пр., д. 19. Из здания эвакуированы 200 человек", - говорится в сообщении.

По этому адресу расположен торговый центр "Владимирский пассаж".

В подсобном помещении происходило горение на площади 2 кв. м. В 16:18 пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.