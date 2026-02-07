Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 07 февраля, 2026
    • 17:55
    В Санкт-Петербурге из ТЦ эвакуировали 200 человек

    Пожар произошел в здании на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуированы 200 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

    "В 15:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Владимирский пр., д. 19. Из здания эвакуированы 200 человек", - говорится в сообщении.

    По этому адресу расположен торговый центр "Владимирский пассаж".

    В подсобном помещении происходило горение на площади 2 кв. м. В 16:18 пожар ликвидирован.

    Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

    Sankt-Peterburqda ticarət mərkəzindən 200 nəfər təxliyə edilib
    Лента новостей