    • 07 февраля, 2026
    • 18:49
    В ДТП с автобусом на севере Индии погибли шесть человек

    Не менее шести человек погибли, двое пострадали в результате ДТП в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя местной полиции.

    По его информации, авария произошла на автомагистрали, соединяющей Нью-Дели и Уттар-Прадеш. Автобус, следовавший из столицы, остановился у обочины дороги, когда в него на скорости въехал автомобиль. Пассажиры в момент аварии вышли из автобуса, в результате чего шесть человек погибли на месте.

    Полиция штата сообщила, что еще двое человек пострадали и были госпитализированы.

