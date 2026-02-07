В ДТП с автобусом на севере Индии погибли шесть человек
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 18:49
Не менее шести человек погибли, двое пострадали в результате ДТП в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя местной полиции.
По его информации, авария произошла на автомагистрали, соединяющей Нью-Дели и Уттар-Прадеш. Автобус, следовавший из столицы, остановился у обочины дороги, когда в него на скорости въехал автомобиль. Пассажиры в момент аварии вышли из автобуса, в результате чего шесть человек погибли на месте.
Полиция штата сообщила, что еще двое человек пострадали и были госпитализированы.
