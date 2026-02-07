Hindistanın şimalında avtobus qəzasında altı nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 07 fevral, 2026
- 19:36
Hindistanın şimalındakı Uttar-Pradeş ştatında baş vermiş yol qəzası nəticəsində azı altı nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli polis nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, qəza Nyu-Dehli ilə Uttar-Pradeşi birləşdirən avtomagistralda baş verib. Paytaxtdan hərəkət edən avtobus yol kənarında dayandığı anda ona sürətlə hərəkət edən minik avtomobili çırpılıb. Qəza zamanı altı nəfər hadisə yerində həlak olub.
Ştat polisi bildirib ki, xəsarət alan daha iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.
Son xəbərlər
19:45
Deputat: Məktəblərdə etik ünsiyyət qaydalarının daha sərt şəkildə qorunması vacibdirElm və təhsil
19:36
Hindistanın şimalında avtobus qəzasında altı nəfər ölübDigər ölkələr
19:27
Ermənistan XİN-də Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə edilibRegion
19:19
Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənibHadisə
19:14
"Mançester Yunayted" İngiltərə çempionatında ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıbFutbol
19:06
"Bloomberg": Aİ müdafiəyə əlavə vəsait ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:00
İranın qərbində PJAK qruplaşmasının 11 üzvü saxlanılıbRegion
18:44
Zelenski: Bu müharibəni bitirməli olan məhz RusiyadırDigər ölkələr
18:39