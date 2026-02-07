İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hindistanın şimalında avtobus qəzasında altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 19:36
    Hindistanın şimalındakı Uttar-Pradeş ştatında baş vermiş yol qəzası nəticəsində azı altı nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli polis nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qəza Nyu-Dehli ilə Uttar-Pradeşi birləşdirən avtomagistralda baş verib. Paytaxtdan hərəkət edən avtobus yol kənarında dayandığı anda ona sürətlə hərəkət edən minik avtomobili çırpılıb. Qəza zamanı altı nəfər hadisə yerində həlak olub.

    Ştat polisi bildirib ki, xəsarət alan daha iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    В ДТП с автобусом на севере Индии погибли шесть человек

