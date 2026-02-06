Azərbaycan XİN Yeni Zelandiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 06 fevral, 2026
- 11:58
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Yeni Zelandiyanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Milli Gün münasibətilə Yeni Zelandiya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!", - paylaşımda qeyd olunub.
On the occasion of National Day, we extend our heartfelt greetings to the People and the Government of New Zealand!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 6, 2026
Happy Waitangi Day! 🇦🇿-🇳🇿@MFATNZ pic.twitter.com/KSkdfW6Mrs
