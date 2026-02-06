İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan XİN Yeni Zelandiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 06 fevral, 2026
    • 11:58
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Yeni Zelandiyanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Milli Gün münasibətilə Yeni Zelandiya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!", - paylaşımda qeyd olunub.

    МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию с национальным днем
    Azerbaijani MFA congratulates New Zealand on its National Day

